 

Власти Узбекистана ограничили доступ к Telegram, Facebook и Instagram, а затем сняли блокировку

04.11.2021, 12:34, Новости дня
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Доступ к соцсетям был ограничен в связи с тем, что они нарушили требование властей о хранении данных пользователей на территории Узбекистана, сообщала 3 ноября “Газета.уз”. Закон, обязывающий все зарубежные соцсети делать это, был принят весной 2021 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отреагировал на эти ограничения. Как сообщил в Telegram пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов, Мирзиёев проинформирован об односторонних, непродуманных до конца действиях “Узкомназорат”. 

3 ноября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что главу интернет-регулятора Узбекистана уволили, а блокировку с соцсетей и мессенджеров сняли. 

Контекст:

Комитет по инновационному развитию, информационной политике и информационным технологиям парламента Узбекистана 12 мая предупредил, что Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, “Яндекс” должны соблюдать положения закона “О персональных данных”. Компании должны обеспечивать сбор, систематизацию и хранение персональных данных граждан Узбекистана в технических средствах и базах данных, расположенных на территории страны, и регистрировать их в государственном реестре персональных баз данных.

В июле 2021 года в Узбекистане ограничивали работу ряда соцсетей и мессенджеров из-за нарушения закона о персональных данных. С перебоями в работе соцсетей тогда столкнулись пользователи “ВКонтакте”, TikTok, Twitter, Facebook и Skype. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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