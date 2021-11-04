Глава ПМР заявил, что жители Приднестровья считают себя частью РФ

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во время поздравления жителей с Днем народного единства заявил, что Приднестровье считает себя частью России, информирует пресс-служба главы ПМР.

«Россия для каждого из нас – это не просто культурно-исторический феномен, это неотъемлемая часть нашей национальной идеи, подкрепленная результатами референдума 2006 года», – цитирует Красносельского РИА Новости.

Он сообщил, что праздник народного единства отмечается в Приднестровье с 2012 года. По словам главы, жители государства разделяют радость побед РФ и сопереживают утратам.

«Мы считаем себя ее неотъемлемой частью», – отметил политик.

Он заявил, что дальнейшее присутствие РФ на берегах Днестра останется надежной защитой и опорой.

Приднестровье, в котором 60% жителей русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения Молдавии к Румынии. С 1992 года Кишинев фактически не контролирует Приднестровье.