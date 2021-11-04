Белорусский школьник сделал в игре Minecraft павильон ВДНХ

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04.11.2021, 12:31, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСовместно с активистами Российского движения школьников семиклассник из Гудевичской средней школы (Белоруссия) Андрей Солтанов воссоздал в игре Майнкрафт павильон №18 ВДНХ ко Дню народного единства.

По сообщению, поступившему в газету «ВЗГЛЯД», павильон был воссоздан в рамках проекта UCRAFTS с целью объединения школьников двух дружественных стран в совместном процессе постройки всего выставочного комплекса. Работа над созданием павильона Выставочно-торгового центра «Беларусь» заняла около трех дней.

Ранее активист Российского движения школьников вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера воссоздали Брестскую крепость в виртуальной вселенной Minecraft.



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