Белорусский школьник сделал в игре Minecraft павильон ВДНХ

Совместно с активистами Российского движения школьников семиклассник из Гудевичской средней школы (Белоруссия) Андрей Солтанов воссоздал в игре Майнкрафт павильон №18 ВДНХ ко Дню народного единства.

По сообщению, поступившему в газету «ВЗГЛЯД», павильон был воссоздан в рамках проекта UCRAFTS с целью объединения школьников двух дружественных стран в совместном процессе постройки всего выставочного комплекса. Работа над созданием павильона Выставочно-торгового центра «Беларусь» заняла около трех дней.

Ранее активист Российского движения школьников вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера воссоздали Брестскую крепость в виртуальной вселенной Minecraft.