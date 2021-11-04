 

Назначен новый министр обороны Украины

04.11.2021, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны. Решение было принято 4 ноября.

Кандидатуру Резникова выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС . 

«Сегодня для министра обороны самое главное быть в «зале славы украинских бойцов», то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц», – сообщил глава страны.

Также он поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Андрея Тарана, который был уволен с должности накануне.

Новый министр вступит в должность после голосования депутатов. 3 ноября Резников был освобожден от должности вице-премьера по вопросам неподконтрольных территорий Украины.

Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. Является выпускником юридического факультета Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 2004 году был адвокатом кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном суде по делу о признании недействительными итогов третьего тура. С 2008 по 2014 год был избран депутатом Киевского городского совета VI созыва. До 2015 года занимал пост заместителя городского головы.

С 5 мая 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Резников запомнился заявлениями о необходимости пересмотра Минских соглашений, также он говорил, что переговоры Контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что политолог Михаил Погребинский назвал причину отставки Тарана. По словам эксперта, министр показал себя слабым пиарщиком, поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который умеет вести себя в кадре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Риск возникновения тромбоза есть у одного из 100 тыс. вакцинированных препаратом AstraZeneca – EMA

06.09 / Мнения: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

19.08 / Кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник

02.11 / Попытка обеспечить Крым водой с помощью подземных скважин является самообманом

26.11 / Карабах назвал решение Сената Франции историческим

25.06 / Facebook запустила подкасты и аналог аудиокомнат Clubhouse. Новые сервисы доступны только в США

22.03 / Технологии вместо ракет – NYT увидел в отношениях США, России и Китая черты холодной войны

16.10 / США указали Турции на нарушение обязательств перед НАТО

25.11 / Оказывается, дельфины могут замедлять сердцебиение

13.01 / В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины – таможня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика