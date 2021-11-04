 

Мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года

04.11.2021, 12:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, – таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Так, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. такое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло, передает РИА «Новости».

Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.

Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.

Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая. Также упали цены на говядину – в связи с резким удешевлением мяса, поставляемого из Бразилии. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире; в то же время объемы производства растут медленно в силу удорожания кормов и вспышек птичьего гриппа, особенно в Европе.

Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что цены на еду накручивают глобальные спекулянты.



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