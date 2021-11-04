 

В Китае обвинили Австралию в безответственности из-за конфликта с Францией и AUKUS

04.11.2021, 12:29, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАвстралия ради выгоды вступила в AUKUS, игнорируя международные обязательства и серьезную озабоченность международного сообщества, такой подход в Китае посчитали безответственным, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Сотрудничество США, Великобритании и Австралии в области создания атомных подводных лодок – это не только дипломатический конфликт между несколькими странами, но также и серьезная проблема, которая создает риски распространения ядерного оружия и наносит удар по региональному миру и стабильности», – цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее было опубликовано послание президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, которое поступило за два дня до отказа Канберры от поставок обычных подлодок из Франции в пользу атомных подводных лодок по технологиям США и Великобритании.

Представитель китайского МИД отметил, что правительство Австралии ради собственной выгоды проигнорировало обязательства по нераспространению ядерного оружия.

По его словам, теперь властям Австралии нужно исправить свои ошибки, чтобы не было менталитета «холодной войны», а также должно добросовестно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.



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