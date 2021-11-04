 

Соцсеть ЯRUS подарила четырем победителям адской гонки новые айфоны

04.11.2021, 12:24, Разное
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“Это был настоящий ад”, – признался победитель гонки из Новосибирска Алексей Солопов. Встав в пять утра, без сна и отдыха, лишая себя возможности спокойно позавтракать, он два дня колесил по городу, чтобы найти спрятанный в одном из 300 постаматов OZON смартфон. Удача улыбнулась охотнику за айфоном, но для этого ему пришлось преодолеть 180 км.

Одновременно конкурс проводился в ещё трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

“Прими участие в охоте. Будь хищником, забери добычу первым”, – напутствовали гонщиков организаторы конкурса — представители стартапа ЯRUS.

Охотники за айфоном должны были выполнить ряд несложных условий. Им нужно было подписаться на ленту социальной сети “ЯRUS.Конкурсы” и следить за уточнением карты постаматов в своем городе. Утром 30 октября они получили код постамата, в котором организаторы спрятали приз.

А уже на следующий день, 31 октября, в 20:00 всем гонщикам стала доступна карта-подсказка: круг поиска сузился до трех постаматов в одном из которых и была спрятана коробка с номером телефона. Победителю гонки оставалось лишь найти ее, позвонить по указанному номеру телефона и получить свой айфон.

Помимо Алексея Солопова из Новосибирска, еще для трех смельчаков охота за призами закончилась победой. В Москве обладательницей iPhone 13 стала Элеонора Фавер, в Санкт-Петербурге — Никита Носков, в Екатеринбурге — Александр Гуськов.

“Адская гонка” – не первая акция от стартапа ЯRUS. Летом социальная сеть провела творческий конкурс видеороликов “Необычная Россия”, в котором приняли участие более пяти тысяч россиян из 73 регионов. Его победители тоже получили ценные призы: квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro на 256gb и цифровую камеру GoPro за первое, второе и третье места соответственно. В сентябре жители и гости Петербурга смогли стать свидетелями яркого флешмоба от ЯRUS. У Медного всадника и Казанского собора в одно время собрались сотни девушек в свадебных платьях и с чемоданами, на которые были нанесены QR-коды, с помощью которых можно скачать бесплатное мобильное приложение ЯRUS.

Российская социальная сеть ЯRUS была запущена в прошлом году, но уже получила большую популярность в нашей стране. Проект объединяет на одной площадке новости, в том числе мировые, собранные из более 2 тысяч источников, анонсы актуальных событий, видео, музыку, блоги, пользовательские чаты. Социальная сеть рассчитана на аудиторию с широкими интересами от кулинарии и полезных советов, до политики.



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