 

В Варшаве по ошибке сожгли украинский книжный магазин, приняв его за русский

04.11.2021, 12:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа молодых поляков провела акцию протеста против празднования Дня народного единства у посольства России в Варшаве. Участники скандировали лозунги “Убирайся, руська курво”, “Верните Львов” и “Речь Посполита от можа до можа”. В конце мероприятия активисты показательно сожгли флаг России.

Шествие польских националистов стартовало днем из центра польской столицы, пересекло Вислу и достигло площадки у Национального стадиона, где установлена сцена и проходит праздничный концерт. По пути молодчики бросили бутылки с зажигательной смесью в книжный магазин с кириллической вывеской. Здание выгорело дотла, а весь находившийся в нём товар был уничтожен. 

«Сегодня мы показали русским, кто в Польше хозяин. Мы сожгли их флаг и магазин, пропагандировавший нацистские идеи Кремля. Больше не будет никогда их книг в Варшаве, как и русской нефти и русского газа», – заявил один из лидеров движения Яцек Шмышакевич. 

Позже полиция Варшавы уточнила, что националисты сожгли магазин с украинскими книгами.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Дом народов России организовал семинары на тему лучших практик в сфере национальной политики РФ

06.01 / «Постимперская трансформация»

23.08 / В Германии признали правоту Путина по поводу золота

02.06 / Скандалы: В секретные разработки вложились «мертвые души»

16.10 / Ссоры, интрижка на работе и “легкие” деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября

18.01 / Когда в России отменят масочный режим? В Минздраве ответили

29.04 / Не худо

29.06 / Мнение: Тыграй наносит ответный удар

25.09 / Мнение: О слезании России с нефтяной иглы

18.10 / Котлеты от Пугачевой и тоска по сцене: Директор Мосеева рассказал, как живет артист после инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика