В Варшаве по ошибке сожгли украинский книжный магазин, приняв его за русский

Группа молодых поляков провела акцию протеста против празднования Дня народного единства у посольства России в Варшаве. Участники скандировали лозунги “Убирайся, руська курво”, “Верните Львов” и “Речь Посполита от можа до можа”. В конце мероприятия активисты показательно сожгли флаг России.

Шествие польских националистов стартовало днем из центра польской столицы, пересекло Вислу и достигло площадки у Национального стадиона, где установлена сцена и проходит праздничный концерт. По пути молодчики бросили бутылки с зажигательной смесью в книжный магазин с кириллической вывеской. Здание выгорело дотла, а весь находившийся в нём товар был уничтожен.

«Сегодня мы показали русским, кто в Польше хозяин. Мы сожгли их флаг и магазин, пропагандировавший нацистские идеи Кремля. Больше не будет никогда их книг в Варшаве, как и русской нефти и русского газа», – заявил один из лидеров движения Яцек Шмышакевич.

Позже полиция Варшавы уточнила, что националисты сожгли магазин с украинскими книгами.

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