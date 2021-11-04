 

Журналист голландской газеты покинул Россию из-за правонарушений

04.11.2021, 12:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосковский корреспондент нидерландской газеты Volkskrant Том Веннинк уехал из РФ после отзыва у него разрешения на проживание из-за административных правонарушений, сообщили в самом издании.

Сообщается, что Веннинк проживал в Москве с 2015 года, осенью он пытался продлить свою аккредитацию, но в этом году появились проблемы.

«В понедельник он был проинформирован, что Министерство внутренних дел отозвало его разрешение на проживание [в России] и что он должен покинуть страну в течение трех дней», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение газеты.

В МИД Нидерландов выразили сожаление, отметив, что для страны неприемлемо, когда журналист покидает государство против своей воли.

«Свобода прессы является очень важной», – сообщил и. о. министра иностранных дел Бен Кнапен.

Газета сообщает, что Веннинк вернулся в Нидерланды в среду, а в Россию ему запрещен въезд до января 2025 года.

Административные правонарушения, о которых говорится в статье, были совершены журналистом в 2019-2020 годах. В 2019 году журналист был оштрафован за опоздание с подачей ежегодного уведомления о подтверждении проживания, а в 2020 году посетил Чукотку без разрешения губернатора. 



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