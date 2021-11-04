 

ЧФ приступил к контролю за действиями Mount Whitney в Черном море

04.11.2021, 12:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСилы и средства Черноморского флота РФ приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря, информирует Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.



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