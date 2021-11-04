ЧФ приступил к контролю за действиями Mount Whitney в Черном море

Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря, информирует Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.