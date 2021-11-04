В Общественной палате подвели итоги опроса о семейной политике

В Общественной палаты РФ прошло подведение итогов всероссийского опроса «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи и детей». Семья в Десятилетии детства – от конкретных мер к системной поддержке», сообщили в организации.

«В своем послании к Федеральному собранию президент РФ говорил о том, что нам нужно сформировать целостную систему мер поддержки семьи – так, чтобы семья получала поддержку от своего создания, при рождении ребенка и когда ребенок выходит во взрослую жизнь. В нашем опросе мы постарались оценить то, как реализуются те или иные положения Послания, а также то, насколько эта политика является целостной и чего нам не хватает для того, чтобы она была комплексной», – объяснил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Всего во Всероссийском опросе «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи и детей» приняли участие более 10 тыс. человек из 85 регионов России. Примечательно, что впервые в нем смогли принять участие дети. Так, среди респондентов насчитывается 6975 взрослых и 3670 детей, из которых 59 процентов в возрасте от 6 до 11 лет, а 41 процент – в возрасте от 12 до 18 лет.

Цель опроса заключалась в получении не просто актуального среза видения семейной политики в стране, но и в обозначении проблемных и успешных зон поддержки семей с детьми. Кроме того, опрос позволил отразить востребованные семьями перспективные направления поддержки, учесть мнения относительно качества школьного питания, образования.

Период проведения опроса составил больше месяца – с 23 сентября по 27 октября 2021 года. Партнерами опроса выступили социологические структуры – ВЦИОМ, ФОМ – и профильные общественные организации – «Совет матерей России», «Азбука семьи», «Школа адекватных родителей».

«Мы хотели узнать видение семей – как они воспринимают семейную политику в стране. Мы смогли понять, где есть зоны роста, а какие практики уже можно и нужно тиражировать на всю страну. Наша комиссия планирует преобразовать результаты опроса в конкретные предложения всем субъектам реализации семейной политики в нашей стране. Эти предложения мы направим в виде официальных рекомендаций Общественной палаты в сфере реализации семейной политики», – отметила заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, в свою очередь, отметила, что сегодня государство на всех уровнях оказывает поддержку семьям с детьми. Согласно результатам опроса, самой массовой мерой поддержки семей с детьми за последний год стала выплата на школьника в размере 10 тысяч рублей: ей воспользовались 59% респондентов.

«В последние годы шаг за шагом принимаются решения о расширении мер поддержки семей с детьми, в том числе и региональными правительствами, дополняя федеральные меры региональными выплатами. В это же время укрепляется инфраструктура учреждений сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания, то есть работа ведется комплексная», – сказала Гордеева.

Как следует из опроса, меры поддержки семей с детьми, принятые в последнее время, у 22 % семей повлияли на улучшение материального положения и достатка, у 14 % – на социальное самочувствие и благоприятную атмосферу, а у 11 % – на улучшение жилищных условий.

Больше трети многодетных родителей поддержали введение доплат к пенсии многодетных родителей. Кроме того, российские семьи предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт и благоустройство дома, жилого помещения, на приобретение автомобиля и семейный отдых, говорится в документе.

Помимо этого, результаты опроса показали, что 43 % родителей поддержали введение гибкого отпуска по уходу за ребенком, а 39 % – введение ежемесячного пособия на услуги няни для детей в возрасте до трех лет. Большинство родителей – 68 % – также заявили, что прошли бы бесплатные курсы осознанного родительства, если бы они были доступны в их городе или поселке.

Особый интерес для экспертов представляют результаты Всероссийского опроса касательно школьной сферы, поскольку, напомним, в опросе впервые приняли участие дети. Так, более 5 тыс. родителей и 3 тыс. детей предложили отменить домашнее задание в младшей школе, а в старшей и средней школе – сократить его до 1 часа в день.

Выяснилось также, что 40% школьников не всегда чувствуют себя безопасно в школе, а половина учеников говорят о том, что в школе должно быть больше внеурочной деятельности и больше интересных и творческих заданий на самих уроках.

Что касается вопросов школьного питания, то больше половины школьников – 52 % – отметили, что блюда в столовой не всегда подаются горячими, при этом 39 % хотели бы иметь возможность самостоятельно влиять на школьное меню.