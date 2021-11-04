 

Ателье Italdesign начало выпуск спорткара Nissan GT-R50

04.11.2021, 12:08, Новости дня
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Известная марка Italdesign объявила о начале выпуска нового спорткара Nissan GT-R50, который приурочили к 50-летию данной модели.

Вместе с тем под капотом транспортного средства установили 3,8-итровый бензиновый двигатель с мощностью 720 л.с. Данная модель приводится в движение роботизированной трансмиссией, имеет усиленные амортизаторы и тормозную систему. Более внушительный дизайн достигается за счет 21-дюймовых дисков.

Кроме того, автомобиль выпустят ограниченным тиражом всего 50 экземпляров, каждый из которых собирается вручную. Сотрудники ателье анонсировали, что цена каждой редкой модели составит от 990 тысяч евро. Приобрести автомобили станет возможным к концу нынешнего года.



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