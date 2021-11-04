 

Skoda представила дизайн нового седана Skoda Slavia для рынка Индии

04.11.2021, 12:08, Новости дня
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Марка Skoda поделилась официальными снимками недорогого седана Slavia для рынка Индии.

Официальная презентация транспортного средства состоится к концу текущего года, однако в остальных странах седан покажут несколько позже. Новая модель Slavia сохранила оригинальный стиль чешского бренда, о чем свидетельствует вертикальная решетка радиатора с ламелями и светодиодной оптикой. Вместе с тем седан Slavia построен на платформе MQB-A0-IN. Под капотом новинки установили 1,0 и 1,5-литровые агрегаты с мощностью 115 и 150 л.с. соответственно.

Кроме того, покупатели могут приобрести седан с автоматической или механической коробкой передач. В топовой комплектации применял роботизированную трансмиссии. Первым клиентам автомобили будут доставлены к 2022 году.



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