BMW 3-Series Touring 2023 модельного года заметили на тестах

Фотошпионы запечатлели обновленный универсал BMW 3-Series Touring 2023 во время тестовых заездов.

Автомобиль относится к 2023 модельному году, о чем свидетельствуют ходовые огни, отличающиеся от актуальной генерации. Кроме того, новый универсал BMW 3-Series Touring 2023 имеет привлекательную решетку радиатора, тогда как остальные характеристики пока не указаны до презентации. Модель до сих пор сохраняет плотную защитную пленку.

В салоне универсала BMW 3-Series Touring 2023 установлена обновленная решетка радиатора, а также усовершенствованный дисплей мультимедийного комплекса. Пока уровень производительности модели удерживается в тайне, как и дата официальной презентации транспортного средства.