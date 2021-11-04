 

BMW 3-Series Touring 2023 модельного года заметили на тестах

04.11.2021, 12:08, Новости дня
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Фотошпионы запечатлели обновленный универсал BMW 3-Series Touring 2023 во время тестовых заездов.

Автомобиль относится к 2023 модельному году, о чем свидетельствуют ходовые огни, отличающиеся от актуальной генерации. Кроме того, новый универсал BMW 3-Series Touring 2023 имеет привлекательную решетку радиатора, тогда как остальные характеристики пока не указаны до презентации. Модель до сих пор сохраняет плотную защитную пленку.

В салоне универсала BMW 3-Series Touring 2023 установлена обновленная решетка радиатора, а также усовершенствованный дисплей мультимедийного комплекса. Пока уровень производительности модели удерживается в тайне, как и дата официальной презентации транспортного средства.



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