 

В РФ подорожали три кроссовера Geely

04.11.2021, 12:08, Новости дня
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Китайская компания Geely увеличила стоимость своих моделей на российском рынке в ноябре.

Эксперты констатировали увеличение стоимости моделей Coolray, Atlas и Atlas Pro, которые прибавили от 10 до 20 тысяч рублей. В базовой комплектации кроссовер Coolray теперь доступен по цене от 1,4 млн рублей. В максимальном оснащении ценник достигает 1,71 млн рублей. Что касается Geely Atlas, здесь цена достигает 1,42 млн рублей в начальной комплектации, тогда как топовый вариант оценен в 1,95 млн рублей.

Приобрести новый кроссовер Geely Atlas Pro можно от 2,03 млн рублей, однако топовая комплектация теперь продается за 2,2 млн рублей. Остальные автомобили пока сохранили прежнюю стоимость на российском рынке.



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