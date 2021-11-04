Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко с сыном из роддома

Футболист Дмитрий Тарасов в очередной раз подтвердил звание многодетного отца. У него родился четвертый по счету ребенок. Это первый раз, когда на свет появился сын: у спортсмена до этого рождались только девочки.

Трогательный момент

Прежде, чем отправиться в роддом, футболист поинтересовался у подписчиков, нужно ли снимать все происходящее на камеру. Судя по всему, многие проголосовали «за», поскольку уже вскоре микроблог Дмитрия пополнился новыми фото и видео с выписки из больницы в честь рождения сына.

К жене, модели и блогеру Анастасии Костенко, спортсмен отправился вместе с их двумя общими маленькими дочерьми. Старшая дочь футболиста рождена в первом браке и живет с мамой.

Чтобы произвести впечатление на супругу, футболист взял с собой связку воздушный шаров и огромного плюшевого медведя. Молодые родители с удовольствием позировали на камеру с детьми. Кстати, новорожденного малыша нарекли Алексеем.

Когда Дмитрий взял впервые сына на руки, то не смог сдержать эмоций и даже немного прослезился: настолько трогательным и волнительным был момент.

Вскоре соответствующую публикацию о прибавлении в семействе разместила в своем микроблоге и сама молодая мама: когда ее выписали из больницы и когда она вернулась домой. В посте она написала, что их любовь с мужем умножается, и что теперь они находятся в статусе многодетной семьи, что очень радует модель.