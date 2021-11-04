“Несмотря на угрызения совести, я иногда посещаю «Макдональдс»”: Марина Хлебникова рассказала о том, как остается стройной и красивой

Вечно озорная, с лучезарной улыбкой, хрупкая, как Дюймовочка. Сложно представить, что 6 ноября певице Марине Хлебниковой исполняется 56 лет. Исполнительница хитов «Рай в шалаше» и «Чашка кофею» делится секретами своей красоты и правилами ухода за собой.

Французская диета

Многие люди полагают, что природа наградила Марину Хлебникову замечательной фигурой, что у нее никогда не было проблем с лишним весом. Сама певица утверждает, что такие проблемы, конечно же, были. Однако она решила справиться с ними раз и навсегда. Например, она практикует французскую диету, которую можно назвать оздоровительной (то есть она не изнуряет и не лишает сил от недоедания).

Заключается диета в том, что нужно за час до завтрака выпить стакан воды (без газа). На завтрак съесть кашу из пяти злаков с двумя чайными ложками меда. После этого запить стаканом молока или съесть обезжиренный йогурт. Два мандарина, апельсин или половина грейпфрута будут не лишними. До обеда можно пить холодную воду без ограничений. В обед съесть кусочек отварной говядины (120 граммов) и салат из овощей (можно предпочесть тушеные овощи), немного сыра, кусочек хлеба или фрукт.

В полдник попить травяной чай или ограничиться водой. Ужин состоит из отварной рыбы или постной ветчины (до 100 граммов), сваренного всмятку яйца, пяти ложек отварного риса или двух небольших картофелин. Также позволительны йогурт или творог, ложка меда, две ложки проросшей пшеницы и компот из фруктов.

Правила питания

К сожалению, у Марины не всегда бывает возможность придерживаться французской диеты и выполнять все рекомендации по расписанию. Это также связано с ее профессиональной деятельностью. В этом случае (когда певица находится вне дома) она старается потреблять только полезные продукты и придерживаться правильного питания.

Но бывают и исключения из правил, и Марина не считает это зазорным. Иногда она посещает любимый ресторан быстрого питания “Макдональдс” и с удовольствием лакомится калорийным фастфудом. При этом она может испытывать угрызения совести, но это длится недолго и не является настолько сильным раскаянием, чтобы полностью отказаться от удовольствия.

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Спорт

Артистка призналась, что, будучи студенткой, занималась плаванием и достигла определенных успехов в данной сфере. Затем началась концертная деятельность, и спорт отошел на второй план. Однако Марина никогда не являлась поклонницей пассивного образа жизни. Она продолжила заниматься спортом.

Артистка считает занятия в домашних условиях не совсем эффективными. Было время, когда она купила тренажеры, поставила их дома, но потом благополучно продала. Решила, что лучше отправляться в тренажерный зал и заниматься под наблюдением опытного тренера. Поэтому по возможности Марина посещает спортзал и только в редких случаях выполняет физические упражнения дома.

Хлебникова является большой поклонницей аквааэробики. Это тот вид физической деятельности, который приносит артистке большое удовольствие и помогает поддерживать себя в отменной физической форме. Знаменитость признается, что, в принципе, черпает силы и энергию в воде. Возможно, так происходит потому, что ее имя переводится как “морская”.

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Для артистки очень важно качество воды в бассейне. Жидкость не должна содержать много хлорки, поскольку впоследствии это может негативным образом отразиться и на состоянии здоровья, и на качестве кожи.

Красивые ногти

В школьные и студенческие годы Марина не могла себе позволить отрастить длинные ногти. Зато когда стала делать карьеру в сфере шоу-бизнеса, обзавелась роскошным маникюром. Длинные ноги стали визитной карточкой певицы.

Артистка признается, что не отращивает ногти длиннее трех сантиметров. К такой длине она привыкла и такие ногти не доставляют ей особых неудобств. Чтобы укрепить ногтевую пластину, Марина периодически погружает руки в мякоть лимона. Продолжительность процедуры составляет полчаса. Всю домашнюю работу артистка выполняет исключительно в перчатках.

Правила ухода за собой

В силу занятости у Марины не всегда находится время на самостоятельный уход за собой. Даже тот же тоник нанести или очистить кожу – это тоже время. А если предполагается целый комплекс косметических процедур, тогда важные дела отойдут на второй план, а это никуда не годится.

С другой стороны, игнорировать уход за собой тоже нельзя, иначе будут видны признаки старения. Поэтому Марина просто регулярно посещает салоны красоты. Она предпочитает доверяться специалистам, которые знают свое дело.

У артистки есть любимые процедуры. Например, “Джамо”. Нужно сесть в гидромассажную ванну, наполненную натуральным молоком, расслабиться. Затем мастер начинает делать массаж, улучшающий циркуляцию крови. Далее следуют процедуры пилинга и обертывания. На кожу наносится специальное средство, удаляющее ороговевшие частички кожи. Затем идет обертывание, потом – душ, снова массаж и т. д. Через три с половиной часа процедуры складывается впечатление, будто заново родился на свет. Кожа становится подтянутой, упругой, исчезает целлюлит.