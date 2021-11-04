Мнение: Парадокс эксплуатации при капитализме

Как верно заметил граф Честерфилд, заблуждения и ошибки в отношении взглядов, как бы грубы они ни были, если они искренни, должны вызывать в нас жалость, и не следует ни наказывать за них, ни смеяться над ними. Человека с ослепшим умом надо пожалеть так же, как и того, у кого ослепли глаза: и если в том и другом случае кто-нибудь сбивается с пути, он не виновен и не смешон.

На англоязычном форуме социалисты утверждают, что они не халявщики, они партнёры. Они не просят ничего бесплатного, они хотят, чтобы их налоги не исчезали в карманах богачей, но шли на строительство дорог, на образование, на медицину, на полицию и на суды. Дескать, они уже заплатили за всё это, и теперь имеют требовать оказания услуг.

Житель Кубы, который переехал в США, отвечает на это так:

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Будучи кубинским иммигрантом и живя в США, я заметил несколько вещей. Тут есть дороги, бесплатные государственные школы. Если вы зарабатываете меньше определенной суммы, есть социальное обеспечение, а в больницах есть программы для людей с низким доходом, чтобы они платили за лечение мало, а иногда вовсе лечились бесплатно.

Там, на Кубе, где социализм-коммунизм, дорогу нужно ещё поискать между выбоинами. Здравоохранение бесплатное, но в клиниках почти нет материалов и диагностического оборудования. Школьная система бесплатна, но половину учебного времени вы тратите на пропаганду, а швейцар в отеле зарабатывает больше, чем доктор. Америка живет в легком режиме: если ты не можешь нормально жить здесь, ты просто отстой. Конечно, могут быть места и получше, но это не значит, что в США всё плохо.

Дальше в комментариях кто-то пытается оправдать Кубу санкциями, на что ему замечают, что проблема не в них, что международные корпорации спокойно работают на Кубе, и что бедность кубинцев вызвана в первую очередь запретами их собственного правительства — например, ограничениями на рыбалку.

И действительно. Возьмём для сравнения два вымышленных острова, расположенных в тёплых водах рядом друг с другом.

Дикари на первом острове построили социализм. Вождь управляет всей жизнью племени, указывая каждому его место и занятие. Умные и предприимчивые люди прозябают, так как частная собственность на острове запрещена, и потому они вынуждены ходить в подчинении у любимчиков вождя.

Дикари на втором острове построили капитализм. Там каждый может заниматься тем, чем считает нужным, а совет старейшин следит, чтобы никто не грабил друг друга. Умные и предприимчивые люди процветают: один строит лодки, второй выращивает кокосы, третий делает из камня и ракушек разнообразные инструменты. Если при социализме предприниматели не находят применения своим талантам, то при капитализме они выполняют роль катализатора в химической реакции — делают богатыми не только себя, но и окружающих.

Вождь первого острова заявляет, что он справедливо распределяет общие ресурсы: часть оставляет себе, часть платит своей страже, часть раздаёт бедным и ленивым. Вместе с тем другой остров живёт гораздо богаче, поэтому вождю социалистов приходится даже запрещать рыбалку, чтобы его счастливые подданные не убегали массово к соседям.

Тут-то у нас и возникает забавный казус. Можем ли мы сказать, что капиталисты эксплуатируют жителей бедного социалистического острова? Очевидно, нет, острова даже не торгуют друг с другом. А можем ли мы сказать, что капиталисты эксплуатируют жителей богатого капиталистического острова? С точки зрения социалистов, да, ибо работа по найму — это эксплуатация.

Получается, что при капитализме рабочие богаче и свободнее, чем при социализме. Однако при этом капиталистических рабочих «эксплуатируют», тогда как социалистических — якобы нет.

PS. Я знаю, знаю, сейчас кто-нибудь предложит сравнить социалистическую Кубу с «капиталистическим» островом Гаити. Не нужно. Никакого капитализма на Гаити нет. Это проклятая небесами территория, на которой 200 лет назад кровожадные революционеры вырезали под корень всех белых. Гаити — живая иллюстрация поговорки «худший надсмотрщик бывший раб». Эта несчастная страна до сих пор управляется левыми политиками-популистами, а криминал там столь силён, что вести бизнес на Гаити практически невозможно — частная собственность никак не защищена.