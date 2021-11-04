 

Половина каникул – Личное мнение

04.11.2021, 11:40, Разное
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Половина карантинных каникул уже прошла. В первые дни люди ещё сидели дома, но уже вчера на дорогах снова была куча-мала.

Магазины работают. В масках — меньшинство. Общественный транспорт, как возил людей, так и перевозит.


Фото: Соцсети

Даже с учётом того, что некоторые свалили к морю, народа везде всё равно много.

Смотрю я на эти толпы праздношатающихся и всё пытаюсь понять: в чём смысл таких вот ограничений?

Прервать цепочки распространения? Ну, хорошо — прервали их в офисе, зато возникли новые — люди на выходных контактируют друг с другом на улицах, в магазинах, в гостях.

Хорошо, конечно, что, как говорят, граждане снова пошли прививаться. Не в очередь, но активнее. Однако эффект от вакцинации скажется только через пару месяцев — именно столько проходит от введения первого компонента до выработки иммунитета.

Лично мне совершенно понятно, что противоэпидемические меры в таком формате если и помогают, то не очень.

https://t.me/lenamiro/10072

Хотите победить пандемию? Так введите жёсткий локдаун на две недели и обязательную вакцинацию, когда врачи приезжают на дом и ставят прививку.

Не хотите, как в Китае? Тогда вообще зачем что-то делать? Просто не мешайте! Пусть люди сами решают — болеть им или нет. Быстрее переболеют, раньше закончится пандемия.

Ну, а тот, кто не привился ещё, и потому заболел, так это его проблемы, верно?

Как вам эти каникулы? Может быть вы понимаете их смысл?

Источник: Лена Миро



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