 

Каминская показала отрицательный тест на COVID-19. Подписчики заметили в нем ошибку

04.11.2021, 11:38, Новости дня
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“Сегодня праздник у девчат. Оставлю это здесь, в карусели. Но слабость никуда не делась”, – написала она. 

Подписчики артистки обратили внимание, что в документе допущена ошибка в дате рождения – певица родилась 16 июля 1984 года, а в бланке указано, что 16 мая. 

“А разве у вас день рождения не 16 июля?” – уточнили фолловеры.

“16-го. Прибавили немного”, – написала в ответ артистка.

Фото: babaslavka / Instagram
Контекст:

Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом 26 октября, разместив в микроблоге фото положительного теста на COVID-19. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили свыше 3 млн случаев COVID-19. Выздоровело почти 2, 5 млн человек, летальных случаев – 70 146.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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