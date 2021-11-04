 

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе бронированную военную технику боевиков

04.11.2021, 11:38, Новости дня
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“За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения миссия обнаружила 42 танка, 14 гаубиц, восемь реактивных систем залпового огня, шесть противотанковых пушек, шесть, предположительно, минометов и два зенитных ракетных комплекса на двух железнодорожных вокзалах и на территории двух объектов в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также 10 танков на полигоне в не подконтрольном правительству районе Луганской области”, – отметили в отчете.

ОБСЕ также зафиксировала 13 боевых бронированных машин по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, в том числе в двух жилых кварталах в не подконтрольных правительству Украины районах.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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