ОБСЕ зафиксировала на Донбассе бронированную военную технику боевиков

“За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения миссия обнаружила 42 танка, 14 гаубиц, восемь реактивных систем залпового огня, шесть противотанковых пушек, шесть, предположительно, минометов и два зенитных ракетных комплекса на двух железнодорожных вокзалах и на территории двух объектов в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также 10 танков на полигоне в не подконтрольном правительству районе Луганской области”, – отметили в отчете.

ОБСЕ также зафиксировала 13 боевых бронированных машин по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, в том числе в двух жилых кварталах в не подконтрольных правительству Украины районах.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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