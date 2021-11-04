Патриарху Варфоломею во время визита в США поставили коронарный стент

“После полудня его святейшество вселенский патриарх Варфоломей успешно прошел установку стента в больнице Mount Sinai. Ожидается, что его выпишут завтра”, – говорится в сообщении.

Перед этим архиепархия уведомляла о второй госпитализации Варфоломея во время его визита в США. 81-летнего патриарха отправили в больницу после медосмотра и консультаций с врачами. Ему должны были сделать ангиограмму (исследование кровеносных сосудов), чтобы определить, нужно ли устанавливать стент.

Коронарный стент – устройство в форме металлического цилиндра, которое устанавливают в узкие места в артерии для их расширения, за счет чего обеспечивается нормальный кровоток.

Контекст:

Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика и был госпитализирован по совету врача “из соображений предосторожности”.

По информации собеседников “ВВС News Україна” в Константинополе, на самочувствие патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации.

25 октября Варфоломея выписали из больницы. В тот же день в Белом доме он встретился с президентом США Джо Байденом.

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