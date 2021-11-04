 

Рада назначила Резникова министром обороны

04.11.2021, 11:38, Новости дня
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Решение поддержали 273 народных депутата.

Резников принял присягу члена Кабинета Министров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте поддержал кандидатуру Резникова и поблагодарил бывшего министра обороны Андрея Тарана.

“Он сделал немало для нашей армии, для нашего войска. В условиях войны все наши военные целиком и полностью отдают себя армии, защите нашего суверенитета, нашей родины. Поэтому есть понятие ротации, это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка, менять их новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%”, – сказал президент.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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