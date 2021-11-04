Мнение: День читательского единства!

На дворе у нас как бы праздник – День Победы над поляками… тьфу, день народного единства! А если сказать то ж самое другими словами, то получится – День Единой России. Партийный праздник, стало быть. Зашквар такое чтить! Хотя, таким вот неожиданным образом, спустя 10 лет после того, как его поспешно слабали на коленке, новоиспеченный ноябрьский праздник обрел вдруг смысл и даже некоторую преемственность с тем, что он, собственно, был призван заменить. Ведь ввели это самое 4 ноября исключительно как “заглушку” – вместо внезапно устаревшего 7 ноября!

Но долгое время никто не мог понять – а что, собственно, праздновать? Что за торжество такое?! Поляки какие-то, божья матерь… Почему они?

И тут все встало на свои места. Конечно, это День ЕР, то бишь – правящей партии! Ведь и 7 ноября было, по сути, Днем КПСС, то есть тоже правящей партии! КПСС ушла, вместо нее теперь ЕР; логика!

Но мы с вами, друзья, “День ЕР” праздновать не будем; ну его к бесу! А если кто все ж хочет праздновать единство – давайте лучше устроим день единства читателей с блогом Сапожника! Ей же ей, он (блог, да и сам Сапожник) в нем нуждается куда больше, чем любая из партий власти! И да, если мы хотим противостоять надвигающемуся со всех сторон безумию, ЕДИНСТВО – это как раз то, что всем нам очень не хватает.

Народ и блог Сапожника – ЕДИНЫ!

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Сделаем в этот странный день что-то, что реально имеет смысл!