Мнение: Модели

Провал «борьбы с эпидемией» в России с течением времени становится всё более очевидным. Причем очевидным не только на «ощущательном» уровне, но и на уровне статистических и математических моделей.

Даже при той «кривой» статистике, которая выдается официальными органами (и я читаю не первого врача, который говорит о том, что данные оперштаба он просто не смотрит по причине их полной неадекватности) статистические модели все равно создаются, и могут служить вполне достоверным фактом оценки эффективности проводимых мероприятий.

Чем-то это похоже на моделирование электорального процесса «по Шпилькину», когда даже откровенно фальсфицированные данные ЦИК позволяют оценить и масштаб фальсификаций, и даже количественные показатели вбросов. Математику сложно обмануть, тем более, таким убогим шулерам, как нынешние.

Провал кампании (кстати, не только в России) подтверждается сугубо эмпирическим наблюдением — вакцинация вообще никак не отражается на заболеваемости и смертности. По логике вещей, там, где мероприятие по «охвату» населения живительными уколами продвигается, там показатели «эпидемии» должны падать. Но этого не происходит.

Сравнительный анализ показывает, что данные десяти наиболее привитых» и десяти наименее привитых регионов если и отличаются, то оценить эти различия не представляется возможным, так как разница между показателями меньше доверительного интервала ошибок измерений: «…В десяти регионах с наименьшей заболеваемостью в среднем 38% привитых взрослых, в десяти с наибольшей заболеваемостью — 44%. По оперативной ковидной смертности — 43% и 41% соответственно. По уточненной ковидной смертности за сентябрь — 51% и 42% соответственно. По общей смертности в сентябре — 45% и 42%. Такой же уровень различий, если рассматривать снижение смертности за месяц. То есть и таким способом эффект вакцинации не удается различить. По средним значениям он есть, но очень небольшой и статистически незначимый. Все говорит о том, что сам фактор ковида является малозначимым для общей смертности, и сколько ни вакцинируй население — итоговый результат от этого почти не изменится, так как воздействовать на малозначимый фактор бесполезно…»

Вспоминается по этому поводу поговорка: если насморк лечить, он проходит за неделю. Если не лечить — за семь дней. Что-то похожее происходит и сейчас. Ожесточенная борьба с ковидом не дает никаких результатов, если под таковыми считать заболеваемость и смертность. И так продолжается уже два года, но режим не в состоянии остановиться, оценить происходящее и зафиксировать «убыточный результат». Он продолжает ту же неработающую стратегию. Либо мы имеем дело с клинической глупостью, либо российский режим в вопросах борьбы с «пандемией» не обладает суверенитетом. А потому вынужден проводить внешние по отношению к себе решения. Какой вариант лучше — вопрос спорный. Оба хуже.

Между тем реальная причина происходящей катастрофы давно известна — коллапс всей социальной системы государства, не только здравоохранения. Коллапс рукотворный, коллапс создан задолго до текущих событий, и сейчас он просто «выстрелил».

Безусловно, вкачивание ресурса в малозначимый фактор и полное игнорирование основного и должен выглядеть так, как мы это наблюдаем. Но режим с упорством какого-то невменяшки продолжает биться о бетонную стену. Никаких решений, кроме поголовной вакцинации, которая не приносит никаких результатов, у него нет.

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