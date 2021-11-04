 

Мнение: Специалисты ЦСО ФСБ с нашивкой “Хезбаллы”

04.11.2021, 11:18, Разное
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Специалисты ЦСО ФСБ.
Обращает на себя внимание нашивка ливанской "Хезбаллы" у снайпера.

Фото вот отсюда https://twitter.com/RALee85/status/1456065960243253250

Ниже, известные кадры 2016-го года во время битвы за Алеппо, когда бойцы с шевронами "Хезбаллы" осматривают свежее поле боя и трупы убитых боевиков.
В тот период в боях за Алеппо принимал участие большой контингент ливанцев (особенно важную роль они сыграли в оборонительных боях августа-сентября 2016 года во время решающего сражения за квартал Рамусех, когда "Хезбалла" смогла отбить наступление "Ан-Нусры" и Ко на цементный завод). Ну и наши спецы в Алеппо тогда действовали не только с воздуха.

"Ага, вот эти ребята…"
Мужики тогда хорошо отработали.

Источник: Colonel Cassad



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