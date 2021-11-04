 

В Госдуме предложили увеличить формы волонтерской поддержки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

04.11.2021, 11:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутат Государственной Думы Светлана Разворотнева встретилась с волонтёрами ресурсного центра «Мосволонтер» и предложила увеличить формы волонтерской поддержки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

По сообщению, поступившему в газету «ВЗГЛЯД», депутат отметила, что совместно с волонтерами Единой РФ в округах Москвы примет участие в акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

В эти дни она поработала волонтером по развозу продуктов и лекарств в районе Печатники. Совместно с волонтерами «Единой России» и главой муниципального района вручили продуктовые наборы и сладкие подарки многодетной семье в Москворечье-Сабурово. Вместе с волонтерами Единой РФ и муниципальным депутатом вручили продуктовый набор и поздравили с днем рождения жительницу Северного Чертаново, которой на днях исполнилось 87 лет.

«Акция #МыВместе должна стать бессрочной и расширить круг получателей. Помощь волонтеров, простое человеческое сочувствие нужно не только тем, кто оказался на самоизоляции, не только медицинским работникам. Убеждена, что существует еще немало форм волонтерской поддержки, которые востребованы в таком большом городе как Москва», – сообщила Разворотнева.



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