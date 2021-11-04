ВОЗ выступила за разработку глобального соглашения в области здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения призвала страны поддержать инициативу о подписании международного соглашения в области обеспечения безопасности здоровья, этот вопрос обсудят на Всемирной ассамблее здравоохранения в ноябре, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, необходимо усвоить уроки из нынешней пандемии и начать готовиться к следующей.

«В этой связи мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Также Гебрейсус выделили несколько критически важных направлений. Так, глобальное здравоохранение требует больших финансовых затрат. Необходимо увеличить инвестиции, включая вложения в оказание первой медпомощи. Нужно улучшить системы, обнаруживающие и предотвращающие вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом.

Глава ВОЗ подчеркнул, что справить с общемировой угрозой, в том числе с пандемией коронавируса, можно только сообща.

Глобальный бакинский форум проводится ежегодно с 2013 года. Первый фору имел статус южнокавказского, спустя время было принято решение назвать его глобальным.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что РФ должна разрешить использование в стране всех вакцин от коронавируса, одобренных ВОЗ.