 

Стоимость летного часа Checkmate оказалась в семь раз дешевле американского F-35

04.11.2021, 11:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтоимость летного часа перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в 7 раз ниже, чем у F-35», – передает РИА «Новости» слова Чемезова в интервью французскому изданию Le Figaro.

Глава Ростеха назвал основными преимуществами Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate (Су-75) состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде прототипа.

Напомним, зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября.



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