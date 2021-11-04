Первый кроссовер марки Abarth дебютирует в 2022 году

Новый бренд Abarth намерен в 2022 году официально представить свой первый кроссовер.

Данный экземпляр будет изначально продаваться исключительно на рынке Южной Америки. Вместе с тем разработчики взяли за основу популярную модель Fiat Pulse, которая претерпит серьезные обновления. Известно, что под капотом установлен 1,3-литровый турбированный двигатель с отдачей 185 л.с. Разработчики намерены усилить подвеску, а также применили усовершенствованную тормозную систему.

Для более агрессивной внешности предусмотрели улучшенный обвес. Пока точная дата выхода в продажу не указана, однако эксперты склонны полагать, что первые продажи начнутся к 2023 году. Стоимость кроссовера пока не сообщается.