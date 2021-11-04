 

Первый кроссовер марки Abarth дебютирует в 2022 году

04.11.2021, 11:14, Новости дня
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Новый бренд Abarth намерен в 2022 году официально представить свой первый кроссовер.

Данный экземпляр будет изначально продаваться исключительно на рынке Южной Америки. Вместе с тем разработчики взяли за основу популярную модель Fiat Pulse, которая претерпит серьезные обновления. Известно, что под капотом установлен 1,3-литровый турбированный двигатель с отдачей 185 л.с. Разработчики намерены усилить подвеску, а также применили усовершенствованную тормозную систему.

Для более агрессивной внешности предусмотрели улучшенный обвес. Пока точная дата выхода в продажу не указана, однако эксперты склонны полагать, что первые продажи начнутся к 2023 году. Стоимость кроссовера пока не сообщается.



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