На тестах замечена внедорожная версия пикапа Ford Maverick

В Сети опубликовали снимки нового экземпляра пикапа Ford Maverick в модификации Rattler.

По фотографиям очевидно, что модель имеет увеличенный дорожный просвет, а также модернизированную лицевую часть кузова. Напомним, данная модель уже активно продается, однако в скором времени появится усовершенствованная модификация Rattler, которая проходит этап дорожных испытаний.

В свою очередь, новая модель станет более полезной для перевозки различных грузов, независимо от качества дорог. Под капотом пикапа могут задействовать 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 250 л.с. Данный экземпляр приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.