 

На тестах замечена внедорожная версия пикапа Ford Maverick

04.11.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали снимки нового экземпляра пикапа Ford Maverick в модификации Rattler.

По фотографиям очевидно, что модель имеет увеличенный дорожный просвет, а также модернизированную лицевую часть кузова. Напомним, данная модель уже активно продается, однако в скором времени появится усовершенствованная модификация Rattler, которая проходит этап дорожных испытаний.

В свою очередь, новая модель станет более полезной для перевозки различных грузов, независимо от качества дорог. Под капотом пикапа могут задействовать 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 250 л.с. Данный экземпляр приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Названа вероятная причина крушения вертолета Росгвардии под Петербургом

14.09 / Врио губернатора Кобзев побеждает на выборах в Иркутской области

31.07 / Глава Черниговской области: Ненормально, когда в украинских населенных пунктах телесигнал вражеской страны принимается лучше, чем национальный

01.03 / “На какое мове говорит незалежная”. Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма

02.07 / От закрытия границы с Украиной пострадает в первую очередь народ Беларуси – МИД Украины

04.10 / Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу

05.08 / Взрыв в Бейруте. Число погибших выросло до 78, ранены почти 4 тыс. человек

15.12 / В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки

11.02 / Белоруссия собралась отобрать у российской «Транснефти» транзитный трубопровод

30.09 / Адвокат Флинна призналась суду, что она обсуждала с Трампом уголовное дело против ее клиента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика