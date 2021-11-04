Audi представила обновленный седан Audi A8 2022 года

Немецкий автогигант Audi официально презентовал обновленный седан Audi А8.

Рестайлинговый экземпляр станет очередным обновлением после актуальной генерации, выпущенной в 2017 году. Отличить новинку можно по бамперам, решетке радиатора, а также воздухозаборникам и светодиодной оптике. В базовой версии задействовали матричную оптику, а также полноуправляемое шасси. Новый седан Audi является «подзаряжаемым» гибридом, тогда как его мощность теперь достигает 462 л.с.

В продаже появятся версии Audi А8 с прежними моторами, включая 3-литровый агрегат на 340 л.с. мощности. Во всех комплектациях новый седан получил систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Выход в продажу ожидается в концу 2021 года.