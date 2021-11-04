 

Audi представила обновленный седан Audi A8 2022 года

04.11.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкий автогигант Audi официально презентовал обновленный седан Audi А8.

Рестайлинговый экземпляр станет очередным обновлением после актуальной генерации, выпущенной в 2017 году. Отличить новинку можно по бамперам, решетке радиатора, а также воздухозаборникам и светодиодной оптике. В базовой версии задействовали матричную оптику, а также полноуправляемое шасси. Новый седан Audi является «подзаряжаемым» гибридом, тогда как его мощность теперь достигает 462 л.с.

В продаже появятся версии Audi А8 с прежними моторами, включая 3-литровый агрегат на 340 л.с. мощности. Во всех комплектациях новый седан получил систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Выход в продажу ожидается в концу 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Бренд Moto Guzzi представил обновленный мотоцикл V7

16.07 / Эксперты выяснили, какое питание помогает лечить рак

20.08 / Комплексы «Бук» и «Панцирь» уничтожили 22 израильские ракеты в Сирии

29.08 / США продолжат наносить удары по террористам ИГИЛ в Афганистане – Байден

20.08 / Дело о кокаине в посольстве РФ в Аргентине решили пересмотреть

03.01 / Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол»

16.02 / Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?

09.04 / Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите

23.10 / Названа вероятная причина отказа публикации в США научной статьи российских ученых

22.12 / Найдено объяснение медленному течению времени в критической ситуации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика