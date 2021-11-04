Скандалы: Перепахать бизнес

Как похитить с/х кооператив, «нахлобучить» областной бюджет и другие «схемы» тюменских «рейдеров»

В предыдущим материалах мы рассказывали о том, как всеми правдами и неправдами дельцы становились пайщиками СПК «Ембаевский», создавали долги, переводя деньги, по мнению пайщиков стоявших у истоков кооператива, в компанию-«пустышку», и подвели некогда процветающее и образцовое сельхозпредприятие к процедуре банкротства.

Пайщики СПК «Ембаевский» давно разобрались в «схемах», лиц которых проще назвать рейдерами, но не могли добиться справедливости в судах Тюменской области. Обращения с жалобами в местные правоохранительные органы тоже не приносили результатов, а рейдеры продолжали завладевать имуществом кооператива.

Все это переполнило чашу терпения основателей СПК «Ембаевский» и они 20 октября сего года сдали в Приемную Президента России Владимира Путина коллективное обращение с подробным описанием всех обстоятельств, как они считают, по всем признакам умышленного банкротства кооператива его руководителями. Копии обращения заказными письмами были направлены руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

В нашем материалы мы расскажем новые подробности «похищения кооператива».

Как дельцы «нахлобучили» бюджет Тюменской области на сотни миллионов рублей

Существует определение преступных действий, совершаемых с «особым цинизмом». К таковым можно смело отнести историю с «украденной дорогой».

В связи со строительством федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в 2001 году Управление автомобильных дорог по Тюменской области обратилось в СПК «Ембаевский» с просьбой о согласовании изъятия земельного участка из земель ТОО «Ембаевский» под строительство автомобильной дороги. 3 марта 2006 года состоялось общее собрание участников долевой собственности ТОО «Ембаевское». Председателем собрания являлся Хайруллин Б.Х., секретарем собрания был И.Тляшев. На этом собрании единогласно было принято решение о безвозмездном выделении земельного участка СПК «Ембаевский» площадью 80 га для передачи его в Управление автомобильных дорог Тюменской области. Сюжет казался исчерпанным, но история только начиналась.

В прошлых публикациях была проиллюстрирована возможная роль директора СПК «Ембаевский» Б.Хайруллина в доведении предприятия до банкротства. Но упустить возможность заработать на государстве Хайруллин и его команда, по мнению пайщиков, тоже не могли: 27 июля 2007 Хайруллин собирает внеочередное собрание участников долевой собственности СПК «Ембаевский» на котором принимается новое решение о мене земельного участка. Земельный участок площадью 392 442 кв.м с разрешенным использованием для реконструкции автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» по договору мены был передан Алсу Насыровой. Сделку можно считать символической, поскольку земельный участок обменяли на 10 простых акций ОАО «Тюменская дорожно-строительная компания» стоимость которых на тот момент не превышала 1 000 рублей. Проще говоря, кооператив уступил участок почти 400 тысяч кв.м. за 10 тысяч рублей.

Тут следует сделать небольшое отступление. Алсу Насырова – супруга Руслана Насырова – руководителя ООО «Контакт-Р», которое, получается и помогало Хайруллину, Тляшеву и другим дельцам СПК «Ембаевский» переоформлять 1166 га земель бессрочного пользования в собственность кооператива. При этом, выходит, что 25% земельных участков перешли в собственность ООО «Контакт-Р» в качестве «гонорара» за услуги и были заключены договора купли-продажи земельных участков с Департаментом имущественных отношений Тюменской области.

Однако дольщики СПК «Ембаевский» не обнаружили никаких сведений о средствах, вырученных за реализацию этих участков. Между тем, стоимость земельных участков составляет более 2 млрд рублей (этот факт подтверждается сведениями из ЕГРП). Денег за присвоенные и проданные руководством СПК «Ембаевский» земельные участки также найти не удалось. А ООО «Контакт-Р» за свою долю в 25% участков могла выручить около 500 млн рублей.

Руслан Насыров успешно исполнил роль… довольны все: и руководство кооператива и госструктуры. Переданный Алсу Насыровой земельный участок, предназначенный под строительство автомобильной дороги, был выкуплен Тюменской областью за сумму около 594 885 000 рублей.

Видимо за сделки менее полумиллиарда рублей Насыров не берется, а бюджет Тюменской области не досчитался крупной денежной суммы. Купить участок за 10 тысяч рублей и продать его государству почти за 600 миллионов рублей – такие комбинации даже голливудским сценаристам в голову не приходят. В Тюменской же области, выражаясь словами вице-премьера Андрея Белоусова, дельцы «нахлобучили» государство на крупные суммы, а местные правоохранительные органы словно не замечают происходящего у них под боком.

Медленные жернова правосудия

Упорство дольщиков СПК «Ембаевский» в отстаивании своих законных прав постепенно начинает приносить свои плоды. Наряду с упомянутыми выше обращениями в адрес Президента России, руководителей СК РФ и МВД РФ, следует упомянуть также отправленное в Москву заявление Радика Аглиулина от 18 октября сего года в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Напомним, что в предыдущей публикации была расследована схема создания по всем признакам фиктивной задолженности СПК «Ембаевский» перед СХП «Ембаевский». Радик Аглиулин занимал должность директора СХП «Ембаевский» с 2015 по 2017 годы. В своем заявлении Аглиулин отмечает, что подписи на актах, которые были предоставлены Т.Курмановым Арбитражному суду Тюменской области и послужили основанием для признания задолженности СПК «Ембаевский» перед СХП «Ембаевский», ему не принадлежат. Аглиулин пишет: «Считаю доказанным факт использования поддельных документов представителями ЗАО СХП «Ембаевский» с целью опорочивания моего доброго имени и необоснованного обогащения».

Особую ценность представляет его признание: «Прошу обратить внимание, что ЗАО СХП «Ембаевский» было создано по указанию гр. Насырова Р.Х и гр. Евсеева В.В., Хайрулина Б.Х., Курманова Т.М. за счет имущества СПК «Ембаевский», с целью вывода имущества данного предприятия».

Возможно Аглиулин раскаялся, а может решил подстраховаться в связи с тем, что дело выходит на федеральный уровень. В любом случае, «схема» хищений имущества СПК «Ембаевский», построенная на поддельных актах якобы выполненных работ, рассыпается и начало распутыванию клубка злоупотреблений рейдеров и их сообщников положено.

Вместо эпилога

Долгое отсутствие реакции местных правоохранительных органов на действия рейдеров кажется развязало им руки до такой степени, что они растаскивали имущество кооператива перейдя от хитроумных «схем» к банальному воровству. Например, кредитор СПК «Ембаевский» Хасмагомедом Бекаев обращался с заявлением в МО МВД «Тюменский» в связи с тем, что система орошения, принадлежавшая кооперативу, была демонтирована и реализована в качестве металлолома. Бекаев обращался с просьбой проверить поступление денежных средств от реализации алюминиевых труб. Впоследствии он же обращался к правоохранителям с требованием возбуждения уголовного дела в связи с хищением имущества кооператива. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Х.Бекаев провел собственное расследование и пришёл к выводу, что система мелиорации стоит на балансе у Ембаевского муниципалитета, т.е. является собственностью государства. Стоимость данных труб составляет около 10 млн. руб. Частичная стоимость этих труб была удержана у Бекаева по решению Арбитражного суда в 2019 году на сумму 6 488 000 руб. на основании заявления представителя конкурсного управляющего Лосева В.А. в лице Лапшина о том, что якобы Бекаев вывез 2,5 км трубы. При этом из общей суммы задолженности СПК «Ембаевский» у Бекаева удержали за 6 км труб, а не 2,5 км. Но дело в том, что и эти 2,5 км. Бекаев, судя по всему, никуда не вывозил – трубы оставались на месте. Однако эти «маневры» позволили конкурсному управляющему СПК «Ембаевский» уменьшить долг перед компанией Х.Бекаева ООО «Градъ». Трубы впоследствии были списаны, но о том поступили ли деньги за реализацию металлолома в кассу кооператива ничего не известно. И в очередной раз государство в этих «схемах» терпит убытки.

До захвата дельцами СПК «Ембаевский» производил около 40% сельхозпродукции для Тюменской области. Как видят пайщики, сейчас расхищается все имущество чуть ли не до гвоздей. Вместо успешного производства – разгул мародеров и упадок производства.

Представляется очевидным, что закон должен быть на стороне законных собственников земельных участков и имущества СПК «Ембаевский», а не потакать разгулу рейдеров. Однако лишь обращение в федеральный центр и лично к Президенту России позволило привести в движение машину правосудия. Остается надеяться, что справедливость будет восстановлена и дольщики СПК «Ембаевский» смогут вернуть похищенные земельные участки и имущество и восстановить успешное производство. До захвата в СПК «Ембаевский» работало 500 человек, на 3,5 тысячи га земли были высажены овощи и картофель. Сегодня в СПК «Ембаевский» – ноль работников. Между тем, продовольственный кризис разрастается во всем мире и возрождение работы сельскохозяйственного кооператива является подлинно государственной задачей.

Николай Ольхин