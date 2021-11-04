Вдова Иосифа Кобзона призналась, что терпела и прощала мужа

Вдова певца Иосифа Кобзона в рамках недавнего интервью призналась, что ей приходилось в каких-то моментах терпеть и прощать мужа. Она поделилась секретами своей семейной жизни.

Нелли и Иосиф Кобзон узаконили отношения в 1971 году. Для артиста этот брак был уже третьим по счету. Что касается Нелли Кобзон, то она выходила замуж впервые. В 2021 году пара могла бы отметить 50 лет с момента начала семейной жизни. Однако Иосифа Кобзона не стало три года назад.

Нелли Кобзон откровенно рассказала, что в их чете изначально были распределены роли. Супруга отвечала за бытовые вопросы, а супруг занимался профессиональной деятельностью.

В некоторых моментах жене приходилось терпеть супруга. Иосиф Кобзон не любил домашние заботы. Нелли Кобзон, в свою очередь, любила его, лечила, в чем-то уступала и прощала, пишет портал «Слово и дело».