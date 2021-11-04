дизайнер Керимова раскрыла секрет преображения певицы Аллы Пугачевой

Дизайнер Аника Керимова оценила преображение Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. По ее словам, она прошла через модную «пластику».

Уже некоторое время в шоу-бизнесе обсуждается изменившийся внешний вид Аллы Пугачевой. Супруга Максима Галкина стала выглядеть заметно моложе, еще больше похудели. По словам пластических хирургов, не обошлось без оперативных вмешательств. В то же время дизайнер Аника Керимова уверена, что Алла Пугачева применяет иное секретное оружие, которое позволяет ей выглядеть минимум на 30 лет моложе.

Примадонне помогла измениться команда стилистов. Правильно подобранная одежда может снизить возраст любой женщины на 15-20 лет. Алла Пугачева поняла это, так что применяет данное правило. Видно, что исполнительница следит за модными трендами, не стесняется надевать яркую одежду и аксессуары.

По словам Керимовой, Алла Пугачева не жалеет денег на свою внешность. Многие звезды, в свою очередь, экономят на стилистах, надеясь на свои силы. В связи с этим некоторые, выходя на красную дорожку, надевают все лучше и сразу. В результате они выглядят заметно старше своего реального возраста. В случае с Аллой Пугачевой, наблюдается обратная ситуация. У нее в последнее время все наряды подобраны со вкусом. Ей очень идут шорты, юбки, брючные костюмы.

Керимова призвала всех женщин брать пример с Аллы Борисовны. Тогда не придется думать о возрасте, а жить в удовольствие.

Источник: sobesednik.ru