Арестович о вероятном вторжении России в Украину: Стрелять будут из каждого окна

“Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня, страшная – и для нас, и для РФ. Я думаю, что трудно сейчас сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У Российской Федерации нет решающего преимущества… В этом случае успех – 50 на 50, и может быть все что угодно”, – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий, в том числе к полномасштабному конфликту.

“Мы готовы даже не только к проведению полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами”, – объяснил Арестович.

Он считает, что в случае вторжения в Украину российские войска “потеряют боеспособность лет на пять”.

“Последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные силы Украины, а весь украинский народ. Это очень хорошо известно. Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет”, – заявил Арестович.

По его словам, он не понимает, “зачем это руководству Российской Федерации”.

“Я, например, гораздо больше опасаюсь экономического давления со стороны России и других инструментов, которые она может использовать. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения “Запад 2021”.

На учениях отрабатывали сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”. В них принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия под видом учений каждый год увеличивает число личного состава и военной техники вдоль государственной границы с Украиной, считает заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко.

30 октября газета The Washington Post писала, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 1 ноября не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, “являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений”.

Скопление российских войск возле границ Украины опроверг и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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