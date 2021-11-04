 

“Очень лихо”. 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке

04.11.2021, 10:44, Новости дня
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“Отрывки из частного романа. Снято для V Magazine”, – написала она.

Певица снялась в разных корсетах, манто и колготках в сетку.

Для последнего кадра она позировала в узких черных трусах, с расставленными ногами, а руки свела в зоне лобка.

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Публикация от Madonna (@madonna)

“Самая красивая женщина в мире”, – прокомментировал dazesplace.

“Бабушка”, – ответил zaim_khairi.

“Очень лихо”, – написала 6zovaju.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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