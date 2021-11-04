 

Внутренние переселенцы смогут подать заявление на пособие на портале “Дія”

04.11.2021, 10:44, Новости дня
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“Услуга продления помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия для ее назначения. Также можно будет прекратить выплаты по своему желанию онлайн. Больше не нужно собирать кучу бумажных справок и стоять в очередях. Все можно сделать за несколько кликов, не выходя из дома”, – рассказали в министерстве.

Для продления выплаты необходимо зайти на портал “Дія”, заполнить заявку, подписать ее электронной подписью и отправить.

Главный редактор издания “Бабель” Евгений Спирин 3 ноября в Facebook сообщил, что помощь переселенцам составляет 442 грн.

“Если бы я оформил (я не просил ни копейки и не оформлял) помощь в 2014 году, за семь лет (7 по 12 месяцев = 84 месяца. 84 месяца умножить на 442 грн = 37 128) я бы получил $1415. И за это время смог бы купить один квадратный метр в хате на Троещине. В общем, понимаю, компенсации за квартиры депутатам дело нужное и важное, особенно, когда у некоторых их целый квартиропарк”, – отметил он.

Спирин добавил, что за 442 грн к переселенцу придет с проверкой комиссия.

“К слову, если у вас есть ноут, 442 гривны вам не дадут”, – заявил журналист.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/4958306760870798

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране насчитывается 1,4 млн внутренних переселенцев.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре 2020 года заявила в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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