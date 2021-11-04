Кабинет Министров Украины уволил главу Госэкоинспекции
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“Уволен […] Малеваный Андрей Николаевич с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины”, – говорится в сообщении.
Мельничук отметил, что уволен также заместитель главы Госэкоинспекции Виктор Канцурак.
Уволенный 3 ноября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский ранее заявлял в октябре, что неоднократно предлагали Малеваному уволиться, но тот отказывался.
Контекст:
В конце 2019 года Малеваный подавал декларацию как кандидат на пост главы Госэкоинспекции.
Назначили руководителем ведомства Малеваного 20 мая 2020 года.
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