 

Кабинет Министров Украины уволил главу Госэкоинспекции

04.11.2021, 10:44, Новости дня
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“Уволен […] Малеваный Андрей Николаевич с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины”, – говорится в сообщении.

Мельничук отметил, что уволен также заместитель главы Госэкоинспекции Виктор Канцурак.

Уволенный 3 ноября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский ранее заявлял в октябре, что неоднократно предлагали Малеваному уволиться, но тот отказывался.

Контекст:

В конце 2019 года Малеваный подавал декларацию как кандидат на пост главы Госэкоинспекции.

Назначили руководителем ведомства Малеваного 20 мая 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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