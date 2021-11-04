Володин призвал извлечь уроки из Смутного времени

Начало XVII века для России было непростым периодом: воспользовавшись слабостью страны, интервенты пытались ее захватить, написал Володин в своем телеграм-канале. “И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага”, – подчеркнул спикер.

В январе 1613 года был созван Земский собор. Отечественные традиции будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по главным вопросам, отметил председатель ГД.

По его словам, на соборах выслушивали мнения всех “партий”, но решение принималось единое.

“Так, Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, на нем был избран царь Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России”, – напомнил спикер.

У России есть своя история институтов народовластия, суть которого – отражение интересов народа в управлении государством, подчеркнул Володин.

Он призвал извлечь уроки из Смутного времени. Нужно сделать все, чтобы власть была ориентирована только на развитие страны.

“Еще раз с праздником, желаю всем здоровья и всего самого доброго!” – написал Володин.