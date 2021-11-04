Врач рассказал об опасности тумана для здоровья

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04.11.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГустой туман требует от людей соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред своему здоровью: тщательно одеваться при выходе на улицу, а метеозависимым необходимо быть внимательными и не пропускать прием препаратов, назначенных врачом, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Такой необыкновенно густой туман, спустившийся на Москву вечером в понедельник и державшийся на протяжении вторника, требует соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред здоровью. Во-первых, несмотря на небольшое потепление, нужно одеваться тщательно. Туман принес повышенную влажность, которая вместе с ветром создаёт дополнительные риски переохлаждения», – передает РИА «Новости» слова Тяжельникова.

Он отметил, что в свою очередь переохлаждение снижает защитные функции организма и, следовательно, увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе ковидом. «Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса и его тяжелых последствий, необходимо обязательно вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они переносят заболевание в тяжелой форме чаще других. Однако штамм «дельта», который сейчас циркулирует в Москве, стал гораздо опаснее и для молодых людей и даже для детей. Также в период циркулирования гриппа и пандемии коронавируса необходимо поддерживать иммунитет и не подвергать себя рискам. Лучше надевать непромокаемые вещи, чтобы защититься от сырости, и обязательно надевайте головные уборы или капюшон», – добавил специалист.

Собеседник агентства уточнил, что туманная, сырая погода возникает в результате пониженного атмосферного давления, поэтому людям, реагирующим на эти изменения, необходимо быть внимательными к своему здоровью, не пропускать прием препаратов, назначенных врачом, иметь при себе лекарства на случай купирования приступа, придерживаться диеты и два раза в день измерять артериальное давление, больше отдыхать.

«В эти дни я рекомендую при возможности всем быть внимательнее при передвижении. Особенно людям, у которых есть проблемы со зрением и с другими хроническими заболеваниями. Погодные условия требуют высокой концентрации внимания, повышают стрессовую нагрузку, нервозность, что может провоцировать повышение давления и другие обострения состояний», – добавил Тяжельников.

Ранее из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. В МЧС сообщали, что радиационный туман в Москве продержится до полуночи.

Метеоролог объяснил газете ВЗГЛЯД появление «радиационного тумана» в Москве.



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