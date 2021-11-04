 

Минтранс Белоруссии подтвердил количество людей на разбившемся под Иркутском Ан-12

04.11.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа борту разбившегося под Иркутском транспортного самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» было, по уточненным данным, девять человек, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии

«На борту разбившегося самолета было 9 человек», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Накануне вылетевший из Якутска самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту разбившегося самолета находились девять человек, все они погибли. Борт обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12. Власти Иркутской области решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутска за пределы городской черты. Губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что при крушении самолета Ан-12 под Иркутском погибли генеральный директор и первый заместитель гендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».



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