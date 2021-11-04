 

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе

04.11.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНародная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

«В зоне ответственности 30-ой бригады (украинских силовиков), с целью глушения сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, вблизи населенного пункта Луганское зафиксирована работа станции РЭБ «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины)», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.

Ранее ЛНР обвинила ВСУ в создании новой горячей точки в Донбассе.



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