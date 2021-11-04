Представлена возрожденная версия Honda Integra для Китая

Японский автогигант Honda официально презентовал возрожденную модель под названием Integra.

Заявлено, что автомобиль будет доступен исключительно на китайском рынке. Последние экземпляры Integra выпускались до 2005 года, тогда как возрожденный экземпляр по многим параметрам походит на актуальную модель Civic. Не обошлось и без индивидуальных особенностей, которые выражены в решетке радиатора, бамперах, головной оптике. Кроме того инженерами установлен 1,5-литровый бензиновый мотор на 180 л.с. мощности.

Новый автомобиль намерены начать продавать уже к концу 2021 года, однако японские разработчики пока умалчивают сведения о комплектациях и стоимости возрожденной модели.