 

Новый Hyundai Santa Fe пятого поколения показали на рендерных изображениях

04.11.2021, 10:20, Новости дня
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Южнокорейская компания Hyundai занимается разработкой новой генерации кроссовера Hyundai Santa Fe.

Известно, что премьера транспортного средства состоится уже в ближайшее время. Вместе с тем изначально прогнозировали выпуск лишь к 2023 году, однако производитель принял решение сократить сроки появления паркетника. В Сети уже доступны рендерные изображения нового кроссовера Hyundai Santa Fe, который будет более современным, о чем свидетельствует лицевая часть кузова.

Вместе с тем модель имеет улучшенный капот, а также фирменный шильдик рядом с логотипом корейской марки. Отличить кроссовер не составит труда по светодиодным фарам и форме решетки радиатора. Технические характеристики Hyundai Santa Fe будут анонсированы позже.



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