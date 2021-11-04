Поклонники заподозрили у Софии Ротару опасную болезнь

Поклонники заподозрили у известной певицы Софии Ротару опасную патологию. Речь идет о болезни Паркинсона.

Недавно София Ротару выступала в Берлине на частном мероприятии. Она исполнила все свои главные хиты. Видео с выступления появилось в социальных сетях. Внимательные фолловеры разглядели, что у Ротару дрожат руки. Если присмотреться к лицу знаменитости, то у нее устали уже глаза.

По словам некоторых, Ротару странно двигала рукой, в которой находился микрофон. Сначала все думали, что все осуществляется в такт музыке, но на деле оказалось, что это не так. Руки у артистки дрожали и в спокойном состоянии. В то же время это не мешало Ротару радовать гостей банкета своим творчеством.

Поклонники сделали вывод, что состояние Софии Ротару в последнее время ухудшилось. Несмотря на возраст, она продолжает работать. Сама же артиста никак не прокомментировала слухи о своей болезни, пишет портал «Слово и дело».

Не исключается, что в последнее время Ротару вместе с семьей живет в Италии. Не исключено, что туда она переехала из-за ухудшения здоровья.