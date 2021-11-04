Новозеландские бандиты забыли о разногласиях ради того, чтобы призвать соотечественников привиться

Члены нескольких новозеландских уличных банд записали совместное обращение к согражданам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса, пишет The Guardian. По данным издания, видео было снято по инициативе министра новозеландского правительства по делам развития маори Уилли Джексона. Такая инициатива — попытка властей страны на фоне очередной вспышки заболеваемости COVID-19 достучаться до «социально отчуждённых» групп, где по-прежнему низка доля вакцинированных.



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Семеро «бандитских главарей», представляющих четыре наиболее известные уличные банды Новой Зеландии, записали совместное видеообращение к жителям страны, призвав их вакцинироваться, пишет The Guardian.

По информации британской газеты, записать обращение бандитам предложил министр новозеландского правительства по делам развития маори Уилли Джексон. Главарям идея приглянулись, и вскоре они выслали Джексону видеозаписи, которые затем смонтировал в единый четырёхминутный ролик сын министра Хикуранги.

Одним из «героев» видео стал член банды «Чёрная власть» (Black Power) Денис О’Рили, вступивший в эту группировку в возрасте 19 лет, говорится в материале The Guardian. В ролике О’Рили заявил, что в своё время его «порядочно раз кололи», в том числе и вакциной от ковида в две дозы, и призвал своих соседей по району вдохновиться его примером.

«Тут не про банды вообще речь, речь про нашу фанау (маор. «семья»), — заявил, в свою очередь, представитель банды «Шайка безродных псов» (Mongrel Mob) Гарри Там. — Нужно чётко понимать, что дело тут не в том, что нам велит делать правительство, а в том, что правительству велят делать эксперты — а они велят нас всех подтолкнуть к вакцинации, чтобы обеспечить нам защиту». Другой член банды Деннис Макалио заявил, что принять решение вакцинироваться ему было «проще пареной репы».

В Новой Зеландии с начала новой вспышки заболеваемости COVID-19 было зафиксировано в общей сложности 3634 случая заражения коронавирусом, отмечается в материале The Guardian. При этом 70% из заразившихся — это новозеландцы-маори и представители полинезийских народов, хотя совместно они составляют лишь 27% населения страны. Среди маори в возрастных группах, для которых была одобрена вакцинации, привились только 72%, тогда как среди полинезийцев — 85%, а общая доля привитых среди новозеландцев старше 12 лет составляет 88%.

По данным The Guardian, случаи заражения COVID-19 были выявлены как минимум в трёх новозеландских бандах, из-за чего органы здравоохранения Новой Зеландии приняли решение присвоить отдельным лидерам группировок статус «работников жизненно важных отраслей экономики», возложив на них задачу обеспечивать связь между властями и «социально отчуждёнными» группами. Одним из таких лидеров и стал Гарри Там, который отметил в видеообращении, что сильнее всего коронавирус угрожает старикам и детям, но на деле «уязвимы мы все».

Член банды «Охотники за головами» Стивен Дэли заявил в ролике, что вакцинировался для того, чтобы защитить своих детей и свою факапапа (маор. «родословную»). Отметив, что не имеет никакого желания принуждать людей вакцинироваться, Дэли призвал людей хорошо всё обдумать и принять осознанное решение, пишет The Guardian. А представитель отделения «Шайки безродных псов» в регионе Уаикато Пола Ормсби призвала сомневающихся в эффективности вакцин обращаться к специалистам по коронавирусу из коренного населения Новой Зеландии.

Лидер банды «Королевские кобры» (King Cobras) Та’алили То’омалатаи, также записавший для видео своё обращение, сначала произнёс речь на самоанском языке, а затем перешёл на английский, призвав всех привиться «ради безопасности нашего сообщества». А член «Чёрной власти» Майкл Те Пау подчеркнул в ролике, что сам — отец, дед, дядя и брат, отметив, что привился «ради своих тамарики (маор. «детей») и мокопуна («внуков»)», пишет The Guardian.

По информации британского издания, идею Уилли Джексона записать обращение лидеров банд высоко оценил новозеландский криминолог Джэррод Джилберт, который отметил, что продемонстрировав свои связи с таким большим числом людей, состоящих в бандах, министр совершил «смелый» шаг. «Это — пример того, что нужно делать, чтобы достучаться до социально отчуждённых сообществ: сделать это мы сможем, использовав людей, которых в этих сообществах уважают», — заявил эксперт.