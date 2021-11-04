 

В России назвали предварительные причины крушения самолета Ан-12, на борту которого были два украинца

04.11.2021, 9:50, Новости дня
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Собеседник агентства объяснил, что при заходе самолета на посадку в том районе шел ледяной дождь, из-за которого управление бортом (руль высоты, элементы механизации крыла) было затруднено.

Сопутствующими факторами, которые могли привести к крушению, рассматриваются также перегруз самолета и неверная центровка груза.

Источник “Интерфакса” отметил, что самолет “по сути, стал неуправляем”.

“РИА Новости” отмечают, что на месте крушения нашли оба бортовых самописца.

ТАСС пишет, что самолет начал падать с высоты 230 метров, на борту самолета находился груз продуктов и – по уточненным данным – девять человек: четверо россиян, трое белорусов и двое украинцев.

Пока нашли тела шести погибших и четыре фрагмента других тел.

Контекст:

3 ноября в России потерпел крушение самолет Ан-12: он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском. После падения самолет загорелся.

О количестве находившихся на борту людей поступали противоречивые данные.

В МИД Украины подтвердили, что на борту самолета были двое украинцев.

Борт принадлежал белорусской авиакомпании “Гродно”.

Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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