 

Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка

04.11.2021, 9:50, Новости дня
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Адвокат Верников баллотировалась на 48 участке, который расположен в Бруклине, здесь голосуют 180 тыс. избирателей. Политик рассказала, что большая избирателей на ее участке – евреи, выехавшие из СССР.

Верников уехала с семьей из Черновцов в 12-летнем возрасте, в США она получила профессию адвоката. После восьми лет юридической практики она решила попробовать свои силы в политике.

Накануне голосования Верников рассказала, что в случае победы приостановит работу юриста. 

“С точки зрения развития карьеры и оплаты депутатство не является для меня значительным повышением, но для меня это не так важно. Моя цель – это перемены, которые я могу внедрить в городе. Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает”, – отметила она.

Верников в случае победы обещала бороться за увеличение финансирования полиции и увеличение бюджета санитарно-очистных служб Нью-Йорка.

https://www.facebook.com/chastime/videos/408910470971227/

Контекст:

2 ноября в США прошли местные выборы, в стране избирали членов Конгресса, на места,  освободившиеся по разным причинам, парламентов штатов, а также мэров и депутатов  городских советов. В двух штатах – Нью-Джерси и Вирджинии выбирали губернаторов, сообщил “Голос Америки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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