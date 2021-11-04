 

Япония и Германия начали совместные военно-морские учения в Тихом океане

04.11.2021, 9:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЯпония и Германия в четверг начали совместные военно-морские учения в Тихом океане к югу от Токио, заявило командование морских Сил самообороны Японии.

С германской стороны в двухдневных учениях принимает участие военный фрегат «Бавария», который стал первым немецким военным судном, посетившим Японию за последние 20 лет, передает ТАСС. Ожидается, что в пятницу его осмотрит министр обороны Японии Нобуо Киси. От Японии в маневрах принимает участие эсминец «Самидарэ».

2 августа боевой корабль «Бавария» отправился в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей. В апреле правительство Германии объявило, что активизирует свою политику безопасности в Азии и, прежде всего, будет более тесно координировать действия с Японией. Минобороны ФРГ подчеркивало, что Германия выступает за создание прозрачного, инклюзивного и основанного на правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота.



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